La tercera entrega, ‘Alas de ónix’, ha logrado algo sorprendente: más de 2.7 millones de copias vendidas en su primera semana. Este récord no solo es impresionante, sino que coloca a Yarros en la cima de la literatura adulta. Las comparaciones con Harry Potter no han tardado en llegar, ya que, al igual que la saga de J.K. Rowling, ‘ Alas de ónix’ ha provocado una pasión desbordante entre sus seguidores .

Aunque la última novela de Harry Potter vendió más de 8 millones de copias en sus primeras 24 horas, el fenómeno de Yarros en el ámbito de la ficción para adultos es algo inédito. La autora no solo ha logrado superar el millón de copias en la primera semana de ventas, sino que también ha logrado posicionar su serie en los primeros tres lugares de la lista de Best Sellers de The New York Times, un logro poco común en este género.

Este éxito parece confirmar que el fenómeno ‘romantasy’, que combina escenas de romance explícito y elementos sobrenaturales, ha llegado para quedarse. En 2023, el género experimentó un crecimiento impresionante, con 30 millones de copias vendidas, un aumento del 50% con respecto al año anterior. El éxito de ‘Alas de ónix’ demuestra que el público adulto también está buscando historias épicas, llenas de fantasía y romance.

El éxito de Yarros se debe en parte a su capacidad para mezclar elementos tradicionales de la fantasía con temas más cercanos a la vida real. En ‘Alas de Sangre’, la protagonista Violet lucha contra una enfermedad crónica mientras asiste a una academia de jinetes de dragones. Esta representación de una heroína vulnerable, pero determinada, tocó una fibra sensible entre los lectores, especialmente en plataformas como BookTok, donde la serie se hizo viral.