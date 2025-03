En los últimos años, Estados Unidos ha sido testigo de una creciente ola de prohibiciones de libros en escuelas públicas y bibliotecas. Esta tendencia, impulsada en gran medida por sectores conservadores, busca restringir el acceso a obras que abordan temas como la diversidad racial, la identidad de género y la sexualidad . Lo sorprendente es que muchos de estos libros prohibidos no solo son influyentes, si no algunos son bestsellers actuales. Seguramente en la lista hay libros que tú mismo tienes en casa.

Otro caso impactante es The Handmaid’s Tale de Margaret Atwood, cuya serie de televisión ha sido un fenómeno cultural. La novela describe una sociedad totalitaria donde las mujeres pierden sus derechos y son utilizadas como reproductoras. Ha sido prohibida en varias escuelas por su contenido sexual y material que puede incomodar a los estudiantes, aunque su mensaje sobre el autoritarismo sigue siendo relevante y necesario.

Si la colonia hablara de James Baldwin, un retrato de la injusticia racial en el sistema judicial estadounidense donde una pareja afroamericana lucha contra una acusación falsa. Ha sido prohibida por sus críticas al racismo institucionalizado y su contenido sexual. Homegoing de Yaa Gyasi, una novela que sigue la historia de dos hermanas separadas por la esclavitud en Ghana y sus descendientes a lo largo de generaciones. Ha sido vetada en varios estados debido a su representación honesta del colonialismo y la esclavitud. The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chbosky, una historia de crecimiento personal narrada a través de cartas de su protagonista, Charlie, un adolescente que enfrenta el trauma, la salud mental y la sexualidad. Ha sido prohibida en distintos estados por tratar temas sensibles.

El veto de estos libros refleja hasta que punto está involucionando la sociedad estadounidense y como ya está cercenando la libertad de expresión.