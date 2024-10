Según recoge la web de dicho gobierno, se trata de “un proyecto tecnológico para promocionar el patrimonio y la cultura de la región desde una de las plataformas de videojuegos más populares del mundo, a través de retos y minijuegos”. Más concretamente, parece ser que Castilla-La Mancha estará representada en Fortnite mediante sus lugares más emblemáticos, sus personajes más célebres, sus productos más típicos y sus muchas otras características únicas. Aunque la nota de prensa no lo explicita tal cual, la idea, apuntan desde Xataka , es que “ el resultado de esta promoción será una isla desarrollada en el modo creativo ”. Todo un mundo castellanomanchego.

”Podemos pensar en una representación del Alcázar de Toledo o el Castillo de Belmonte, una zona con molinos de viento que evoquen al siempre ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, una visita interactiva al museo del Greco, una zona de esparcimiento similar a la Plaza Mayor de Almagro...”, especulan desde dicho medio. Para quienes son de allí, el proyecto, adjudicado a una agencia llamada Rebold Marketing por 265.000 euros, puede ser una forma de reafirmación de su cultura. Para quienes no lo son, incluidos españolxs de otras regiones, una manera de acercarse a una región cada vez más olvidada pero con muchísimo que ofrecer a los visitantes.

¿Pero surtirá el efecto deseado? Dependerá de la calidad de la emulación y del alcance de la campaña de marketing. No obstante, hay varios antecedentes no muy esperanzadores. Al parecer, Navarra ya lanzó tiempo atrás un metaverso dentro de la plataforma Spatial y no ha tenido en absoluto el impacto esperado. Ahora bien: Fortnite es otra cosa. Cuenta con nada más y nada menos que 230 millones de jugadores mensuales. Una barbaridad. Sea como sea, está claro que hay muchas comunidades autónomas medio ignoradas en nuestro país y que un poco de turismo de cercanía, y menos viajar a la otra punta del mundo, podría cambiar mucho las cosas.