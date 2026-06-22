Desde hace casi doce años el International Ocean Film Tour mantiene un firme compromiso con la protección de los océanos, entendidos como hábitat esencial y fuente de vida que hoy se encuentra en riesgo. A través de cada edición, programa y evento, se busca visibilizar la complejidad y relevancia de estos ecosistemas, promoviendo su comprensión como paso clave para su conservación.

Con motivo del Día Internacional de los Océanos, el estreno en España se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria y continuará en la Península, comenzando en Málaga, y pasando por más de 19 ciudades, como Barcelona el 14 de Junio o en Madrid el 23 de Junio. Los cinco documentales, de aproximadamente 150 minutos, serán visionados en versión original, con subtítulos en castellano y con lengua de signos.

Un año más, llega una nueva edición del International Ocean Film Tour que da voz a historias de superación, retos personales y relatos de vida que tienen cabida en los lugares más profundos y con los climas más extremos. En esta ocasión, las historias llegan desde distintos rincones del mundo como Sudáfrica, Escocia o Hawái, ofreciendo una plataforma a voces que inspiran y merecen ser escuchadas.

CHRISTA FUNK: FIRST IN, LAST OUT: En un mundo dominado por hombres, la fotógrafa profesional Christa, ha logrado convertir una de las olas más peligrosas del mundo: la legendaria Pipeline de Hawái. Combinando su pasión por la fotografía y su amor por el océano, ha encontrado su camino en el mundo del surf.

THE LAST DIVE: Hace veinte años, tras un encuentro con una mantarraya gigante llamada Willy, Terry Kennedy se ha convertido en un comprometido activista en defensa de los animales y del medio ambiente.

A DIFFERENT BEAST: Los tres hermanos Maclean, Lachlan, Ewan y Jamie, emprenden un viaje por el océano Pacífico, más específicamente la distancia entre Perú y Australia, a remo, sin paradas ni apoyo externo, en tiempo récord y con una confianza en sí mismos y con un sentido del humor inquebrantable.

UP THE COAST: Con una misión y objetivo claro, la leyenda del kitesurf Kevin Langeree y su equipo buscan lograr el mayor tiempo en el aire. A lo largo de la costa de Sudáfrica, deberán encontrar el mejor viento para conseguirlo.

HOME IS THE OCEAN: Encontrando su hogar en el mar y cuestionando las ideas tradicionales sobre la crianza, el hogar y la educación, la familia suiza Schwörer se embarcó hace veinticinco años en un yate de expedición para explorar los lugares más remotos del planeta e inspirar a la próxima generación a amar la naturaleza.

Una cita imprescindible para los apasionados del cine documental y del mar, que invita a reflexionar sobre la belleza y la fragilidad de los océanos. Si quieres saber todos los detalles, accede a fechas, programación y entradas en www.internationaloceanfilmtour.es.