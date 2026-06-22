Un año más, llega una nueva edición del International Ocean Film Tour que da voz a historias de superación, retos personales y relatos de vida que tienen cabida en los lugares más profundos y con los climas más extremos. En esta ocasión, las historias llegan desde distintos rincones del mundo como Sudáfrica, Escocia o Hawái, ofreciendo una plataforma a voces que inspiran y merecen ser escuchadas.
Con motivo del Día Internacional de los Océanos, el estreno en España se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria y continuará en la Península, comenzando en Málaga, y pasando por más de 19 ciudades, como Barcelona el 14 de Junio o en Madrid el 23 de Junio. Los cinco documentales, de aproximadamente 150 minutos, serán visionados en versión original, con subtítulos en castellano y con lengua de signos.
Desde hace casi doce años el International Ocean Film Tour mantiene un firme compromiso con la protección de los océanos, entendidos como hábitat esencial y fuente de vida que hoy se encuentra en riesgo. A través de cada edición, programa y evento, se busca visibilizar la complejidad y relevancia de estos ecosistemas, promoviendo su comprensión como paso clave para su conservación.
Los documentales previstos para este año
CHRISTA FUNK: FIRST IN, LAST OUT: En un mundo dominado por hombres, la fotógrafa profesional Christa, ha logrado convertir una de las olas más peligrosas del mundo: la legendaria Pipeline de Hawái. Combinando su pasión por la fotografía y su amor por el océano, ha encontrado su camino en el mundo del surf.
THE LAST DIVE: Hace veinte años, tras un encuentro con una mantarraya gigante llamada Willy, Terry Kennedy se ha convertido en un comprometido activista en defensa de los animales y del medio ambiente.
A DIFFERENT BEAST: Los tres hermanos Maclean, Lachlan, Ewan y Jamie, emprenden un viaje por el océano Pacífico, más específicamente la distancia entre Perú y Australia, a remo, sin paradas ni apoyo externo, en tiempo récord y con una confianza en sí mismos y con un sentido del humor inquebrantable.
UP THE COAST: Con una misión y objetivo claro, la leyenda del kitesurf Kevin Langeree y su equipo buscan lograr el mayor tiempo en el aire. A lo largo de la costa de Sudáfrica, deberán encontrar el mejor viento para conseguirlo.
HOME IS THE OCEAN: Encontrando su hogar en el mar y cuestionando las ideas tradicionales sobre la crianza, el hogar y la educación, la familia suiza Schwörer se embarcó hace veinticinco años en un yate de expedición para explorar los lugares más remotos del planeta e inspirar a la próxima generación a amar la naturaleza.
Una cita imprescindible para los apasionados del cine documental y del mar, que invita a reflexionar sobre la belleza y la fragilidad de los océanos. Si quieres saber todos los detalles, accede a fechas, programación y entradas en www.internationaloceanfilmtour.es.