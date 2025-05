La derecha tiene dos caras en el mundo: la que sonríe con la idea de ganar dinero a toda costa y sin importar los valores, a menudo llamada neoliberal, y la que vive con cara de rabia porque está paranoica y piensa que todo el mundo le quiere putear constantemente. Donald Trump tiene ambas, pero sus primeros tres meses de mandato han demostrado que sus emociones patrióticas y victimistas impulsan sus declaraciones y movimientos políticos más que cualquier otra cosa . Es alguien obsesionado con la idea de que Estados Unidos sufre la persecución del resto de países. Por eso sale a protestar una y otra vez, a repetir su make american great again y a ponerle aranceles a todo indiscriminadamente.

Porque eso es lo que ha dicho que quiere hacer. Y, una vez más, las soluciones a los problemas que identifica, sean o no un problema, esa es otra movida, pasan por atacar y atacar y atacar. Su discurso lastimero siempre termina con alguna bomba dirigida a algún sector o a algún otro país del mundo. Lo hace con determinación. Lo hace sin pararse demasiado a analizar las consecuencias. Porque es una persona narcisista con aires de dictador, sí, pero también porque es muy probable que se crea de verdad esa paranoia que exhibe en la que Estados Unidos es una pobrecita víctima que lleva un tiempo soportando los agravios de los demás. No hay por donde cogerlo. EEUU no es ningún mártir.

¿Que cómo te afectará a ti todo esto? Todavía no se sabe muy bien. El director Steven DeKnight salió en X a preguntar lo mismo: “¿Cómo cojones aplicas aranceles en una película? ¿Doblas el precio de la entrada?”. Si eso fuera así, la gente de los Estados Unidos tendría que pagar el doble para ver cualquier película que no haya sido dirigida, producida y rodada en el país. Y tampoco sabemos si el resto de países, incluida la UE, respondería a este sinsentido con más sinsentido y le pondría aranceles al cine de Hollywood. De momento, China ya ha reducido las importaciones de películas procedentes de Hollywood. Es el tablero de juego en el que se ven obligados a jugar. Locura literal.