En estos momentos las carteleras de los cines aún mantienen vivas algunas de las mayores preciosidades del mes de enero. Como esa Pobres Criaturas del siempre sorprendente y divertido Yorgos Lanthimos. Si aún no la has visto, si aún no has disfrutado de una de las mejores y más versátiles interpretaciones de la última década en manos de Emma Stone, te recomendamos pillar ya la entrada y evitar perdértela en cines y tener que verla en la pantalla de tu televisor. Tendrá muchas pulgadas pero no es lo mismo. El thriller Sala de profesores, la no apta para aracnofóbicxs Vermin: La plaga y la histórica La tierra prometida también están en cartelera. Pero queda mucho por llegar este mismo mes.