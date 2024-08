Que Sean Price, director de The Sweet East, ha trabajado toda su vida como director de fotografía y responsable de videoclips se nota en todas y cada una de las escenas de la película. En el mimo que hay en cada instantánea a la que pongas en pause. En ese filtro rollo polaroid que da a las situaciones un toque mucho más real, mucho más palpable, mucho menos ajeno a tu propio relato vital. Y en la belleza con la que observa a cada unx de sus actrices y actores. La historia la degustas con sumo gusto, pero ya te digo que incluso si no ocurriera nada, si simplemente vieras situaciones en mute transcurrir, quedarías atrapado por la hermosura de sus fotogramas. Es muy linda.

Pero afortunadamente es mucho más que una cinta linda. Esta american road movie, pues recorre Estados Unidos no solo en una dimensión espacial sino también temporal a través de los relatos internos de la propia trama, lo tiene todo para deleitar a los irremediables amantes del cine adolescente. De ese cine rodeado casi siempre de los mismos conflictos, pero dibujado a veces con una torpeza infinita y otras con la más absoluta ternura y comprensión. Y The Sweet East entra dentro de esta última categoría: no rezuma estereotipos cutres, no condena, no salva a sus personajes del juicio del spectador. Simplemente les deja ser con una libertad vital atrevida y salvaje.