El pasado martes 1 de de octubre, tuvo lugar en Madrid la presentación de ‘Los hijos del miedo’, un proyecto diseñado para la búsqueda de nuevos talentos y formatos audiovisuales innovadores, apadrinado y desarrollado por Sony Pictures en colaboración con TAI, la Escuela Universitaria de Artes.

Durante la presentación, los asistentes disfrutaron del estreno en tiempo real, y en exclusiva en TikTok, de la primera entrega de la serie: El Garaje, seguido de un coloquio en el que participaron Iván Losada, Managing Director de Sony Pictures, Pepe Ramírez, Director de Marketing de Sony Pictures, Diego Rebollo, Subdirector Institucional de TAI, Salvador Gutiérrez, creador de Los Hilos, e Iñigo Apestegui, director de El Garaje.

Durante la charla posterior, a la que asistieron un nutrido grupo de medios de comunicación y creadores de contenidos digitales, así como estudiantes y alumni de la propia escuela, Iván Losada, quiso destacar la apuesta de Sony Pictures por los nuevos talentos, poniendo en valor el gran trabajo realizado por los estudiantes y alumni de TAI: “El talento no es solo una visión creativa. El talento de verdad se demuestra en lo que finalmente el espectador ve en la pantalla. Puedes tener muchos recursos económicos y humanos pero no conseguir que luzcan en la pantalla; o no disponer de esos recursos y contar una historia simple de forma extraordinaria, como Los hilos del miedo: el garaje. El talento no se puede disfrazar con dinero.”

Por su lado, Salvador Gutiérrez, autor de los textos originales en Twitter – ahora X – que son la fuente de Los Hilos, destacó las posibilidades de un formato como este: “Hay que saber adaptarse a la manera en la que ahora se consume el contenido creativo, y la propuesta de Sony Pictures es, de todas las que recibí, la que consideré más acertada para llevar la historia a la pantalla y llegar a nuevas audiencias”.