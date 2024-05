Un triángulo amoroso nunca falla como argumento central de cualquier historia. Si a esta fórmula ganadora le añades una actriz como Zendaya consigues una película como Rivales (Challengers). Por si el nombre de la estrella de Euphoria no fuera suficiente, quien está a cargo de la dirección es Luca Guadagnino, conocido por su trabajo en “Call Me by Your Name”. Es en parte por estos dos nombres que la película ya llamó la atención desde el principio.

Rivales se centra en la vida de la extenista Tashi Duncan, interpretada por Zendaya, quien vive una intensa historia de amor con su futuro marido Patrick, interpretado por Josh O’Connor, y su amigo y amante Art Donaldson, interpretado por Mike Faist. Pero, ¿en quiénes se inspiraron para estas historias? En Roger Federer y su mujer Mirka Vavrinec, con quien el tenista se (medio) obsesionó y a quien, muchas veces, le ha dado las gracias por estar ahí.

La trama se desarrolla en dos líneas temporales: la juventud de Tashi, donde vive un romance con Patrick y una relación clandestina con Art, y su vida posterior como entrenadora, donde inscribe a Patrick en un evento tenístico importante que desencadena un reencuentro con Art. Este encuentro despierta viejos sentimientos y rivalidades, creando una atmósfera cargada de tensión sexual entre los tres protagonistas.