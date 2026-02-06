Red Bull Surco suma un nuevo capítulo a su archivo con el documental “De la Boca al Mundo”, que sigue a Trueno mientras da forma a uno de los directos más ambiciosos de su carrera: Red Bull Symphonic, un espectáculo donde el rapero reinventó su repertorio acompañado por una orquesta sinfónica de más de 40 músicos.
La pieza, en exclusiva en Red Bull Surco, recorre el camino creativo que va desde La Boca, barrio natal del artista en Buenos Aires, hasta la noche del 26 de septiembre en el Teatro Coliseo. A través de ensayos, decisiones artísticas y cada detalle que hizo posible una de las jornadas más memorables de su trayectoria, el documental ofrece una mirada íntima del proceso: “Siento que fue algo diferente, algo que volvería a hacer, un show único del que me voy a acordar siempre”, comparte Trueno.
Además, con entrevistas y testimonios del propio artista y su equipo, “De la Boca al Mundo” propone una manera diferente de revivir Red Bull Symphonic: no desde el escenario, sino desde el proceso creativo que fusiona la energía del rap con la potencia expresiva de una orquesta sinfónica. “Le da otro rumbo a la música, cambian los arreglos y las estructuras de las canciones. Eso es lo que más me emociona: poder hacer algo nuevo, aprender de la orquesta y convertirlos en protagonistas de lo que está pasando”, explica Trueno.
“De la Boca al Mundo” ya está disponible en el canal de YouTube de Red Bull Surco, la plataforma de música urbana en español que conecta escenas, estilos y voces a ambos lados del Atlántico, dando alas a la colaboración entre artistas y a la libertad creativa. Además, todas las novedades pueden seguirse en su canal de TikTok @redbullsurco, el punto de encuentro de la comunidad urbana hispanohablante.