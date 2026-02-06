Red Bull Surco suma un nuevo capítulo a su archivo con el documental “De la Boca al Mundo”, que sigue a Trueno mientras da forma a uno de los directos más ambiciosos de su carrera: Red Bull Symphonic, un espectáculo donde el rapero reinventó su repertorio acompañado por una orquesta sinfónica de más de 40 músicos.

La pieza, en exclusiva en Red Bull Surco, recorre el camino creativo que va desde La Boca, barrio natal del artista en Buenos Aires, hasta la noche del 26 de septiembre en el Teatro Coliseo. A través de ensayos, decisiones artísticas y cada detalle que hizo posible una de las jornadas más memorables de su trayectoria, el documental ofrece una mirada íntima del proceso: “Siento que fue algo diferente, algo que volvería a hacer, un show único del que me voy a acordar siempre”, comparte Trueno.