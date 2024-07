¿Recuerdas aquel artículo que escribimos sobre las películas de terror de los setenta que pusieron las bases de buena parte de todo lo que vendría después dentro del género? En él aparecía la mítica película de William Friedkin, El exorcista, un referente de las cintas de posesiones infernales. Pues resulta que, según cuentan desde Business Insider, la película tuvo semejante impacto que “en Estados Unidos eliminaron algunas escenas y en España no llegó a estrenarse hasta 1975 por su contenido explícito”, dos años después de su aparición, en parte a causa del rechazo del régimen franquista a lo que consideraba un mancillamiento de la doctrina cristiana.

Pero no fue la única peli en sufrir censura a lo largo del mundo. La matanza de Texas, la obra de Tobe Hooper sobre un grupo de jóvenes que se pierde en las carreteras de Texas y termina siendo perseguido por una espeluznante familia, “fue directamente prohibida en varios países”, entre los cuales destaca Reino Unido, uno habitualmente bastante abierto en este sentido pero que no aceptó su proyección en cines “hasta 25 años después del estreno en Estados Unidos”. Y parece ser que no era por el terror psicológico que producía ni por lo gore de algunas escenas, sino por lo realista que parecía y que, consideraban sus gobernantes, podía afectar al espectador.