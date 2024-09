¿Recuerdas aquel artículo que hicimos en junio sobre las mejores películas de lo que iba de año ? Pues estaría genial hacer lo mismo con las mejores de esta segunda mitad del 2024 en la que estamos, pero desgraciadamente no poseemos poderes adivinatorios. Todo lo que tenemos a nuestra disposición son tráilers y feelings : feelings que nos hacen sentir que se vienen cosas muy grandes . Que si blockbusters . Que si secuelas de terror. Que si joyitas de animación. Que si musicales. Que si más superhéroes. Déjanos contarte bien.

Para esta no vas a tener que esperar mucho porque sale este mismo viernes. La secuela de la mítica película de Tim Burton vuelve de la mano del autor original y con nombres como Michael Keaton, Winona Ryder o Catherine O’Hara. Una comedia de terror que, según la crítica que ha podido verla, es pura anarquía estilística y narrativa.

Smile 2

Esta película era inevitable. Smile, la historia de terror de Parker Finn, fue todo un fenómeno de masas e hizo que mucha gente acostumbrada al jumpscare se llevara más de un susto a causa de su buena dirección y su buen guion. Solo esperemos que esta secuela mantenga el nivel y la franquicia no se entumezca como muchas otras antes.

Wicked

Si has estado yendo al cine estos últimos meses habrás visto el tráiler porque lo ponen sin parar. Y lo cierto es que mola mucho. Sobre todo si te gustan la fantasía y los musicales. Si no has tenido el placer, te diremos que se trata de una aventura mágica inspirada en el musical de Broadway, inspirado a su vez en el Mago de Oz.