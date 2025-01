¿Después del Summer brat viene la movie brat? La estrella del pop Charli XCX está lista para dar el salto definitivo al cine. La cantante y productora se ha asociado con A24 para protagonizar y producir The Moment , un proyecto que marca su debut en la pantalla grande, tanto como actriz como creadora. Además, será la primera vez que Aidan Zamiri, el renombrado fotógrafo y director de videos musicales, se sume al mundo del cine como director. The Moment es, sin duda, un proyecto que promete desbordar creatividad y romper las fronteras entre la música y el cine.

Este enfoque experimental está en línea con la estética de la propia Charli, que se caracteriza por su capacidad para desafiar las expectativas dentro del mundo de la música pop. Al igual que en sus álbumes anteriores, The Moment se perfila como un espacio donde la música y la narración visual se fusionan. A.G. Cook, colaborador cercano de Charli y creador de PC Music, estará a cargo de la banda sonora, asegurando que la atmósfera sonora sea tan innovadora y energética como las producciones musicales que han definido su carrera.

El director Aidan Zamiri, con una destacada trayectoria en la dirección de videos musicales, ha trabajado con artistas como Billie Eilish, lo que augura un estilo visual fresco y experimental para la película. La combinación de su visión con la de Charli promete un resultado único, que seguro atraerá tanto a sus seguidores de la música como a los cinéfilos más ávidos. La rapidez con la que Zamiri ha trabajado en el pasado solo suma al aire de espontaneidad y frescura que caracteriza el proyecto.

Este lanzamiento marca el comienzo de una nueva etapa en la carrera de Charli XCX, quien ha estado explorando nuevos horizontes en la industria del cine. Además de The Moment, la artista británica se ha sumado a varios proyectos cinematográficos que incluyen el remake de Faces of Death de Daniel Goldhaber, y la comedia Sacrifice de Romain Gavras. También es parte del elenco de 100 Nights of Hero, una serie en la que comparte pantalla con Nicholas Galitzine, Emma Corin y Maika Monroe.

La película de la cantante también confirma la nueva tendencia de algunos cantantes de autoproducir películas y documentales, como es el reciente caso de C.Tangana con La guitarra flamenca de Yerái Cortés.