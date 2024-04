La película “habla de la crueldad sin límites de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y escriben sobre la realidad, habla de la muerte, de la amistad y del placer sexual como los mejores aliados para luchar contra el horror”. La acción transcurre en una casa situada en una reserva natural de Nueva Inglaterra, donde las dos amigas viven una situación extrema y a la vez extrañamente dulce.

Este no es el primer intento de Almodóvar de rodar un largo en inglés. Su proyecto más firme hasta ahora había sido el de llevar al cine Manual para mujeres de la limpieza, el libro de Lucia Berlin, un proyecto producido y protagonizado por Cate Blanchett que el director abandonó cuando ya había dado sus primeros pasos, aduciendo que no se consideraba listo “para abordar una producción tan monumental en inglés”. Este año ha presentado el corto Extraña forma de vida, rodado en esa lengua con Ethan Hawke y Pedro Pascal como protagonistas. El corto no ha sido finalmente nominado a los Oscar, como se había llegado a contemplar.