La dictadura militar chilena de Augusto Pinochet comenzó en el año 1973, con un golpe de estado que derrocó al legítimo presidente del país, Salvador Allende, y no terminó hasta marzo de 1990. Y lo hizo gracias a la lucha social nacional e internacional. No en vano, la presión llevó al dictador a convocar un referéndum de apoyo a su mandato, muy seguro de que ganaría gracias al control de los medios de comunicación y de las fuerzas de seguridad del estado. No obstante, el ejecutivo publicitario René Saavedra, encargado de la campaña en favor del No al régimen militar, consiguió darle la vuelta a las cosas. No, de Pablo Larraín, e interpretada por Gael García Bernal, cuenta su historia.

Pride (2014)