La contaminación del aire causa cada año la muerte de miles de personas, incluso más que la guerra. Es un factor grave de enfermedades y muertes prematuras. Es un hecho sabido y ratificado por la ciencia. Pero la novedad es que ahora hay cada vez más pruebas de que la humanidad lleva siglos enfrentándose a este problema. Así lo concluye un reciente estudio científico que sugiere que la contaminación por plomo pudo haber afectado las capacidades cognitivas de los antiguos romanos, con repercusiones en todo el continente europeo.

La investigación, publicada en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), fue llevada a cabo por un equipo de científicos norteamericanos y europeos liderados por el Instituto de Investigación del Desierto (DRI), una entidad de EEUU especializada en estudios sobre el medioambiente. El equipo ha sacado a la luz un descubrimiento que, con toda probabilidad, también era desconocido para los directos interesados: los niveles de contaminación del aire en la época romana, debido a la exposición al plomo, habrían causado “descensos cognitivos de entre 2,5 y 3 puntos de coeficiente intelectual en todo el Imperio”, según sus cálculos.