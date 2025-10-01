La naturaleza esconde secretos espectaculares. Algunos preciosos. Otros terroríficos. Y otros simplemente absurdos. Y el que acaba de descubrir un equipo de científicxs de la Universidad de Greifswald, en Alemania, es de estos últimos: su análisis del comportamiento de las arañas viudas negras ha revelado que las hembras de esta especie emplean un tipo de feromona química muy similar al olor a pies de los seres humanos para atraer a los machos y poder reproducirse. En palabras de uno de los autores, el biólogo Andreas Fischer, “las viudas negras demuestran habilidades de comunicación sorprendentemente sofisticadas con un complejo juego de sabores y olores”.

En concreto, y como explican desde Europa Press , las viudas negras hembras producen “una feromona química que se descompone lentamente en la tela de la hembra, creando un atrayente que dura semanas, atrayendo a los machos y gobernando su cortejo”. Sí, por alguna razón que no podemos entender, a las viudas negras macho les encanta cómo huelen nuestros pies después de una buena caminata. El mismo olor que a nosotros nos horroriza, que hace que incluso nos volvamos locos y nos queramos ir del lugar, pone cachondísimas a estas arañas. Aunque el parecido no significa que el olor a pies humanos de verdad les atraiga como les atrae la feromona.