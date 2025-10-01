La naturaleza esconde secretos espectaculares. Algunos preciosos. Otros terroríficos. Y otros simplemente absurdos. Y el que acaba de descubrir un equipo de científicxs de la Universidad de Greifswald, en Alemania, es de estos últimos: su análisis del comportamiento de las arañas viudas negras ha revelado que las hembras de esta especie emplean un tipo de feromona química muy similar al olor a pies de los seres humanos para atraer a los machos y poder reproducirse. En palabras de uno de los autores, el biólogo Andreas Fischer, “las viudas negras demuestran habilidades de comunicación sorprendentemente sofisticadas con un complejo juego de sabores y olores”.
En concreto, y como explican desde Europa Press, las viudas negras hembras producen “una feromona química que se descompone lentamente en la tela de la hembra, creando un atrayente que dura semanas, atrayendo a los machos y gobernando su cortejo”. Sí, por alguna razón que no podemos entender, a las viudas negras macho les encanta cómo huelen nuestros pies después de una buena caminata. El mismo olor que a nosotros nos horroriza, que hace que incluso nos volvamos locos y nos queramos ir del lugar, pone cachondísimas a estas arañas. Aunque el parecido no significa que el olor a pies humanos de verdad les atraiga como les atrae la feromona.
En cualquier, y según ha comentado el propio Fischer, “lo que me pareció particularmente emocionante de los resultados fue que las hembras adaptan la intensidad de sus señales olfativas a la época del año”, y “aunque atraen a los machos durante todo el año, son más atractivas cuando la mayoría de ellos busca pareja”. En la naturaleza pocas cosas ocurren por casualidad. El experimento, cuyas conclusiones han sido publicadas en la revista especializada Journal of Chemical Ecology, demostró que tanto el aroma real producido por las viudas negras como el aroma sintético funcionan a la hora de captar la atención de los machos. Ahí que iban todos en tromba bien felices.
Lo más intuitivo es reírse. No deja de ser gracioso que algo que nosotros detestamos sea tan apreciado por una arañita. Pero la realidad es que los malos olores también pueden servir de reclamo sexual en las personas. Sí, hay gente que se pone más cachonda cuando alguien que le mola está muy sudadx. Vete tú a saber por qué razón científica de la que no somos totalmente conscientes. E incluso hay gente que encuentra muy atractivos precisamente los olores a pies. Como una viuda negra macho. Y eso es lo bonito de la vida: la diversidad más absoluta.