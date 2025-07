El ayuno de dopamina lleva trendy unos cuantos años. Y su premisa es relativamente sencilla: participar en actividades que generan mucha dopamina en el cerebro termina generando tolerancia y haciendo que nada te motive lo suficiente, por lo que evitar durante un tiempo las redes sociales, los videojuegos, el chocolate y todas esas cosas capaces de dar un boost dopamínico puede ayudarte a reiniciar el cerebro y recuperar la motivación. Suena muy científico. Muy bonito. Pero, según cuenta el experto en psicología Oliver Serrano , de la Universidad Europea de Canarias, esta teoría tan cool “no tiene ningún respaldo en la neurociencia actual”.

Bulo 1: niveles perjudiciales

El primer roto en esta teoría es el de los niveles perjudiciales de dopamina. En palabras del propio Serrano, “no hay evidencia de que actividades como ver una serie o comer chocolate generen niveles peligrosos de dopamina”. Eso solo pasa con ciertas drogas como la cocaína o las anfetaminas. Ni pasarte horas en las redes sociales ni echarte una partida a tu videojuego favorito tienen ese efecto por mucho que lxs influencers desinformadorxs de turno lo digan. Y esto no quiere decir que el abuso de estos entretenimientos sea bueno. Simplemente no desbarajustan tu sistema de dopamina de la forma demoníaca que pregonan algunxs.

Bulo 2: apagón voluntario

El otro gran problema de esta teoría es que tú no puedes apagar de forma voluntaria tu sistema dopaminérgico para reiniciarlo. No tienes ese control. Piensa que la dopamina no solo interviene en la anticipación de recompensas, sino también en muchas otras funciones del organismo. “Intentar reducirla mediante abstinencia puede ser como mínimo una mala metáfora y en el peor de los casos puede llevar a prácticas rígidas y poco saludables”. Para Serrano, que lo del ayuno dopamínico naciera en Silicon Valley, donde valoran más el rendimiento que el placer, no es casualidad. Pero no te conviene hacerle mucho caso.

Bulo 3: la clave es la dopamina