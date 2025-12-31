Y, como siempre, había un poquito de todo. Por ejemplo, para Marta Pombo es una mala idea que prefiere no poner en práctica porque, dice, “ no me gusta que me controlen ”. Y algo muy similar piensa Eduardo Navarrete : “Eso me parece fatal. Pero qué necesidad. Y con el novio ya me parecería un delito. No tengo nada que esconder, pero no hace falta”. Una postura bastante extendida. Al fin y al cabo, que tu pareja sepa dónde estás en todo momento permite una fiscalización y una vigilancia muy poco sana. Lo mismo ocurre con los padres en muchas ocasiones. En este sentido, es comprensible que mucha gente se niegue a ello.

El que se pierde en pleno 2025 (casi 2026 ya) es porque quiere. Y es que basta con compartir tu ubicación a través de Whatsapp con la persona de confianza que tú quieras para estar localizado 24/7. Y hay contextos en los que puede ser muy útil. Como en un festival petado de gente en el que la más mínima separación podría ser definitiva sin esa ayuda. O a la hora de buscaros en mitad de una playa kilométrica rollo Tarifa. ¿Pero y en tu día a día? ¿Está bien compartirla para que sepan siempre dónde andas? En su día nos acercamos a la alfombra roja de los premios Woman para preguntárselo a las influencers .

La cosa es que compartir la ubicación no tiene una función únicamente vigilante. O al menos no en el mal sentido de “no me fío de ti y prefiero tenerte bien controlada para saber en qué andas”. Y es que la mayoría de veces, como nos dijeron el resto de influencers a las que tuvimos la oportunidad de entrevistar, lo de compartir tu ubicación en tiempo real tiene más que ver con la seguridad. Con que tu pareja sepa dónde te está llevando ese Uber a las 4 de la mañana para que te sientas más segura. Con que tu amiga te tenga localizada mientras vuelves a casa. Con que tus padres sepan en qué lugar estás cuando viajas.

Por eso Ana Guerra dice “a favor. Con mis hermanas, mis padres y mi marido”. Por eso Elena Rose confirma que también lo hace. Porque “somos tres hermanas, niñas, mujeres, entonces siempre nos gusta cuidarnos”. Algo que muchísimos hombres simplemente no pueden entender porque no saben hasta qué punto puede ser peligroso ser mujer en muchos contextos. Pese a todo lo que hemos avanzado. Incluso alguien como Marina Rivers, que cree que “no deberíamos hacerlo en general”, termina admitiendo que “es verdad que a mí me ha salvado de alguna. Una vez me desmayé y mis amigas me encontraron gracias a la ubicación del teléfono”.

¿Tú qué opinas? Compartir tu ubicación con tus amigxs, ¿sí o no?