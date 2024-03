Cada vez son más las famosas que deciden escribir un libro para contar determinados aspectos de su vida y que, por desgracias, no siempre son de color de rosa. Tras Britney Spears, ahora le ha tocado el turno a Megan Fox. Cabe recordar que en 2022 habló del sexismo que sufrió entonces y del que hoy sigue siendo víctima. “Creo que me adelanté al movimiento #MeToo casi una década. Siempre me pronuncié en contra de las cosas abusivas, misóginas y patriarcales que ocurrían en Hollywood en 2008 y 2009, mucho antes de que la gente estuviera lista para entenderlo o tolerarlo”.