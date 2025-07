Oasis es una banda inmortal por dos razones: porque su música tiene aura y porque las polémicas alrededor de los dos hermanos Gallagher parecen ser infinitas. Por un lado, entre ellos: se han insultado públicamente en redes sociales y en entrevistas en toda clase de medios, se han acusado de ser malos hermanos y, lo peor de todo, se han llegado a pegar entre bastidores. Su odio mutuo siempre en el foco mediático. Por otro lado, contra el mundo: ambos tienen una lista de declaraciones incendiarias en su historial, y es Liam el que acaba de añadir una más al suyo con un tuit por la cara con el insulto racista antiasiático chingchong.

Por si no lo conocías, es un término que se utiliza en Inglaterra para tratar de imitar burlonamente la lengua china y así ridiculizar a las personas nativas de allí. En teoría, y como explicó el propio Liam más tarde, lo hizo desde la ignorancia y “no fue intencional, saben que los quiero a todos y no discrimino”. Pero esta reflexión no vino de la nada. Lo que pasó es que su público se le echó encima con mensajes tipo “Liam, no puedes decir eso”, “Va a ofender a tus fans” o “Puede que te cancelen”. Al principio salió al paso con un discurso rollo “Me da igual”, pero al final entró en razón y pidió perdón a quienes pudieran haberse sentido ofendidxs.