“Ya sabéis que he recibido bastante atención mediática por haber vivido una relación de 7 años con un hombre 22 años mayor que yo, que 22 años es mucho. Eso es innegable. Pero es que os prometo que eso cambia por completo, depende de cómo lo mires”, decía en su podcast.

Con estas palabras Laura confirmaba que 22 años de diferencia con una pareja es mucho pero que ella no lo vivió como algo malo ya que asegura que pasó unos años maravillosos con el que ahora es su exmarido. “Tuvimos unos años maravillosos, porque fue así y os lo juro. Sinceramente, aquí, entre nosotras, la distancia y el tiempo me han hecho ver que quizás, con la responsabilidad o no que tengo ante tanta gente, lo mejor es no romantizar según qué cosas. Hablar sin miedo, pero también sin críticas”, seguía.

“Las relaciones de pareja en la que el hombre es mucho mayor que la mujer están a la orden del día. Pero, ¿qué origen tienen este tipo de relaciones? ¿Han tenido siempre el mismo significado que ahora? ¿Sabéis que hay estudios que dicen que las relaciones entre personas que tienen poca diferencia de edad tienen menos posibilidades de separarse?”, termina diciendo en el vídeo que ya se ha hecho viral.