El último vídeo difundido de los príncipes de Gales, donde se ve a ambos salir de una tienda de Windsor y que constituye la primera aparición pública de Kate Middleton después de haberse sometido hace dos meses a una operación abdominal, lejos de acallar los rumores sobre la salud de la princesa, ha inspirado nuevas teorías y conspiraciones. Aunque el Palacio de Kensington y los medios británicos aseguren que ese vídeo donde aparece Kate no está manipulado: son muchos quienes se han lanzado a las redes e insisten en que hay cosas “que no cuadran”.

Por todo ello, son muchos quienes han señalado que, en realidad, la mujer que protagoniza las imágenes no es Kate Middleton, sino su doble. Es así como llegamos a Heidi Agan , la actriz que ha trabajado como imitadora y doble profesional de la princesa durante más de una década.

Hace más de una década que Heidi se dedica, profesionalmente, a hacer de doble de la princesa. Antes era camarera, y fue, de hecho, trabajando como tal cuando decidió cambiar de profesión. “Tuve mucha suerte con la forma en que salieron las cosas y probablemente nunca habría entrado en esta línea de trabajo si no hubiera sido camarera en primer lugar. Fueron los clientes quienes me hicieron ver mi parecido con Kate ”, explicó Heidi en 2017 a ‘Business Insider’.

Su carrera despegó en 2011, con la boda del Príncipe y la Princesa de Gales y desde entonces ha trabajado a nivel internacional en Estados Unidos, Australia y China, en diversos medios, incluida la televisión. “He tenido que observar de cerca cómo habla y se comporta Kate. Siempre soy consciente de cómo habla. Creo que todos los dobles estudian detenidamente sus materias porque tienes que aprender por ti mismo. Ella a veces se muerde el labio, no estoy segura de si es cuando está nerviosa o qué, y su cabello es increíblemente difícil de recrear porque tiene un peinado fantástico”, explicaba en 2017.

Tal vez harta de recibir mensajes que le preguntaban sobre este asunto, Heidi Agan ha decidido salir a la palestra y contar su verdad. Lo ha hecho a The Mirror, donde revela que sus redes sociales se habían vuelto “locas” últimamente. “Desde que Kate fue operada, he ido a conciertos en los que entré y la gente me dijo: ‘Ahí está Kate’. Entonces, comenzó como una broma sobre ‘hemos encontrado a Kate’”, ha comentado Heidi sobre la conspiración que se vive estos días en Reino Unido. “Mis redes sociales se han vuelto locas desde que apareció el video”.