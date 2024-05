Kim y Khloé Kardashian, sin olvidar la benjamina del clan, Kylie Jenner, han hecho hasta lo impensable para recuperar en un tiempo récord sus esbeltas siluetas previas a sus embarazos. Kourtney fue, en un principio, quien modificó esta dinámica compartiendo en su Instagram una foto de su cuerpo postparto en la playa junto a un apasionado alegato a favor de la belleza natural y del respeto a los tiempos del propio cuerpo. A través de sus stories, en aquel momento también criticó con rotundidad una dinámica que, todo sea dicho, ella y sus hermanas abrazaron durante mucho tiempo: la creencia de que, con esfuerzo y tesón, se puede volver rápidamente al físico anterior.

Se ve que esta postura ahora se ha modificado, al menos así ha querido compartir a través de otro post en Instagram: “Después del parto no me sentía lista para una gran sesión de fotos como esta donde hay mucha gente mirándome todo el día. Y aunque mi bebé estuvo conmigo en el set, no es lo mismo estar maquillada, con tacones y usando un vestido ajustado, frente a nuestros días en pijama acurrucados en casa. ¡Pero algo que he estado haciendo últimamente está cambiando mi mente y pensando en lo positivo! Soy muy afortunada de poder traer a mi bebé al trabajo. Qué divertido llegar a ser glamuroso cuando he estado en casa durante meses en pijama. Qué afortunada de llegar a trabajar junto a mis hermanas y mamá...”.