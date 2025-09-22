Como si no hubiese ya suficiente división, la humanidad puede clasificarse en tres categorías distintas: la de esa gente que siempre llega tarde y le da igual, la de la gente que llega puntual a las citas y la de quienes llegan un rato antes de la quedada. Y Selena Gómez es de estas últimas. Como ha explicado la actriz estadounidense durante su participación en el programa Good Hang with Amy Poehler, es una ética personal y profesional heredada de su abuelo, quien le solía decir que llegar a tiempo es llegar tarde. Por eso, dice, siempre “llego a los sitios 30 minutos antes”, a menos que “mi equipo me haya engañado para que no llegue muy pronto”.
Detrás de esta filosofía, aparentemente trivial, se esconden unas cuantas cosas valiosas. Por un lado, está la empatía. Y que no se enfade nadie especialmente impuntual. No es que tú no tengas empatía por lxs demás. Pero que Selena esté siempre preocupada por hacer esperar a alguien es una muestra de que se pone mucho en el lugar de la gente. En sus propias palabras, “creo que es una falta de respeto” y “me sentiría como un perrito con el rabo entre las piernas todo el día en el trabajo si hiciera esperar al equipo incluso 30 minutos. Me sentiría muy mal”. Y, la verdad, se agradece, porque sentir que alguien no aprecia tu tiempo es muy desagradable.
Por otro lado, está el liderazgo. Hay personas, y seguro que conoces a alguien, que quieren llegar a lo más alto para que nadie pueda decirles cómo hacer las cosas y seguir sus propias reglas privilegiadas. Y hay personas, las inspiradoras, las que te motivan, que cuando llegan a lo más alto no hacen otra cosa más que dar ejemplo. Ahí encaja Selena Gómez, en ese tipo de liderazgo que marca el camino para lxs demás. Y mal no le ha ido: ella, junto con sus equipos, ha conseguido una carrera actoral, una carrera musical y una carrera empresarial envidiable. Como apuntan desde Business Insider, “su patrimonio neto ha superado los 1.000 millones de dólares”.
Por último, está la serenidad. Hoy en día, incluso si estás en tu cama tiradx haciendo scrolling infinito con el móvil, todo va demasiado deprisa. Y eso el cuerpo lo nota. El cortisol circula por tu sangre más a menudo y te llena de estrés. Algo que empeora cuando vas a todos los sitios justitx de tiempo. En su lugar, la filosofía Selena ofrece espacio para la paz mental y la creatividad. Es más fácil que salgan buenas ideas y que las cosas vayan bien cuando te tomas el tiempo necesario para hacerlas. A partir de aquí, la decisión es tuya: seguir llegando tarde o darle una oportunidad a la puntualidad para ver qué pasa.