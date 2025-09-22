Como si no hubiese ya suficiente división, la humanidad puede clasificarse en tres categorías distintas: la de esa gente que siempre llega tarde y le da igual, la de la gente que llega puntual a las citas y la de quienes llegan un rato antes de la quedada. Y Selena Gómez es de estas últimas. Como ha explicado la actriz estadounidense durante su participación en el programa Good Hang with Amy Poehler, es una ética personal y profesional heredada de su abuelo, quien le solía decir que llegar a tiempo es llegar tarde. Por eso, dice, siempre “llego a los sitios 30 minutos antes”, a menos que “mi equipo me haya engañado para que no llegue muy pronto”.

Detrás de esta filosofía, aparentemente trivial, se esconden unas cuantas cosas valiosas. Por un lado, está la empatía. Y que no se enfade nadie especialmente impuntual. No es que tú no tengas empatía por lxs demás. Pero que Selena esté siempre preocupada por hacer esperar a alguien es una muestra de que se pone mucho en el lugar de la gente. En sus propias palabras, “creo que es una falta de respeto” y “me sentiría como un perrito con el rabo entre las piernas todo el día en el trabajo si hiciera esperar al equipo incluso 30 minutos. Me sentiría muy mal”. Y, la verdad, se agradece, porque sentir que alguien no aprecia tu tiempo es muy desagradable.