Ahora a sus 27 años disfruta de una vida alejada de los focos y de los paparazzi que la perseguían por Nueva York en Texas, donde se ha instalado con su novio Adan Banuelos , y acaba de conceder una rara entrevista a la revista Allure para hablar de este cambio tan importante. “Después de 10 años como modelo, me di cuenta de que estaba poniendo tanta energía, amor y esfuerzo en algo que, a la larga, no merecía necesariamente la pena ”, ha reconocido.

A día de hoy no se siente en la obligación de poner buena cara cuando sale a la calle o de acudir a eventos constantemente, como hacía antes incluso cuando no le apetecía o no estaba en plena forma. En su lugar, ocupa su tiempo de formas que la llenan de verdad, practicando por ejemplo equitación, que era su gran pasión antes de que la enfermedad de Lyme le obligara a renunciar a ella como posible ocupación profesional.

“Ahora, si no me siento bien, me tomo tiempo para mí. Y nunca antes había tenido la oportunidad de hacer o decir eso. Ahora, cuando alguien me ve en una foto y me dice que parezco feliz, lo estoy de verdad. Me siento mejor; mis días malos de ahora eran mis antiguos días buenos”.