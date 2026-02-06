El festival L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual) celebra su 20ª edición en 2026 y anuncia el primer avance de directos audiovisuales que formarán parte de su programación en Gijón. A lo largo de estas dos décadas, el festival se ha consolidado como un espacio clave para la creación audiovisual, sonora y digital contemporánea, y presenta una programación basada en la experiencia en directo y la investigación artística.
Con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias, el festival se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 y desplegará cuatro días de programación en diferentes sedes de la ciudad.
20 AÑOS DE L.E.V. FESTIVAL: Un punto para continuar
El festival L.E.V. cumple veinte años consolidado como proyecto cultural con un posicionamiento propio en el ámbito de la creación audiovisual y digital contemporánea. Un proyecto construido desde la experimentación audiovisual y la creación en directo.
Esta continuidad ha ido acompañada de una comunidad que ha crecido junto al festival. Artistas, investigadores, instituciones y públicos que comparten una comprensión de lo digital como un territorio legítimo para la creación contemporánea.
A lo largo de estos años, L.E.V. ha establecido relaciones duraderas con comunidades creativas locales, nacionales e internacionales, acompañando proyectos que requieren tiempo, investigación y un contexto adecuado para desarrollarse. Desde sus inicios, el festival ha priorizado la experiencia en directo y la relación entre sonido e imagen, operando como un espacio de experimentación y presentación dentro del ecosistema creativo.
Concebido como laboratorio cultural, LEV. funciona como un entorno de producción, exhibición y pensamiento que entiende el arte digital como una herramienta cultural capaz de interpretar el presente y formular preguntas sobre los futuros que estamos construyendo. Durante este recorrido, el festival ha acompañado prácticas que operan en entornos híbridos, desde la performance audiovisual y las narrativas algorítmicas hasta las realidades inmersivas y los sistemas generativos.
La identidad del festival está marcada por las actuaciones audiovisuales en directo. En LEV., la creación digital se articula en tiempo real, en diálogo con la luz, la música, el espacio y la escucha compartida. Esta dimensión viva convierte cada edición en un lugar de encuentro entre disciplinas, generaciones y comunidades artísticas, donde sonido e imagen se construyen como una experiencia sensible y colectiva.
Bajo la dirección curatorial de Cristina de Silva y Nacho de la Vega, y desde DATATRON como plataforma colectiva de producción, la 20ª edición se plantea como continuidad y proyección. Lejos de una lectura retrospectiva, el aniversario reconoce un trayecto articulado a partir de la confianza, la permanencia y un diálogo en permanente evolución entre sonido, imagen, performance, tecnología y público.
En su 20ª edición, el festival LEV presenta una primera ola de programación marcada por estrenos internacionales y propuestas audiovisuales concebidas para el escenario.
El Teatro de la Laboral acoge proyectos de alta integración audiovisual concebidos como performances escénicas, con trabajos centrados en la abstracción, la precisión técnica y la investigación sobre percepción, sincronía y estructura audiovisual. Por su parte, la programación de La Nave articula propuestas de live AV y performance sonora vinculadas a escenas post-club y experimentales, donde la dimensión audiovisual se despliega desde el pulso rítmico y la fisicidad del sonido.
El entorno natural del Jardín Botánico Atlántico será el escenario de clausura del LEV y el contrapunto a los espacios escénicos industriales, con una propuesta centrada en la escucha e inmersión sonora.
Programación por espacios
El Teatro de la Laboral concentra el núcleo escénico del festival, acogiendo propuestas concebidas desde una lógica unitaria entre sonido, imagen y dispositivo escénico. El escenario se convierte en un sistema preciso que integra percepción, tiempo y espacio.
Alva Noto (Alemania) presenta el estreno mundial de HYBR:ID PARA PARA, un nuevo capítulo de su serie HYbr:ID, en la que procesos basados en datos se traducen en arquitecturas sonoras y visuales de alta precisión.
El artista japonés Ryoichi Kurokawa regresa a L.E.V. con el estreno mundial de su show nD, cierre de una trilogía iniciada hace más de dos décadas y cuyas entregas anteriores ya formaron parte del festival. Concebida como un díptico audiovisual, la obra explora la sincronía extrema entre sonido e imagen.
El colectivo taiwanés NonTech (creado por el fundador de NAXS Corp y NONEYE) presenta el estreno mundial de Ignorance Online: ev0, una propuesta de live cinema construida como ficción especulativa en torno al entretenimiento inmersivo, y la inteligencia artificial.
La programación del Teatro de la Laboral se completa con una constelación de performances que amplían y matizan este eje conceptual. Myriam Bleau (Canadá) y Pierce Warnecke (US) presentan The End Product, una performance audiovisual que examina la experiencia cotidiana de los entornos digitales y las dinámicas de extracción en la economía de la atención.
Meuko! Meuko! & Hsiangfu Chen (Taiwán) despliegan una propuesta que cruza electrónica experimental y ritual contemporáneo, explorando la materialidad del sonido y su dimensión sensorial en escena. Tacit Group (Corea del Sur) presenta una performance audiovisual en la que procesos de machine learning generan dos intérpretes de inteligencia artificial que interactúan con el artista en tiempo real.
Abul Mogard (Italia) presenta una performance basada en arquitecturas sonoras densas centradas en la resonancia y la escucha profunda. Corin (Australia / Filipinas) y el artista visual Tristan Jalleh (Malasia / Australia) presentan un directo audiovisual inspirado en las mitologías filipinas de la creación y en narrativas simbólicas ancestrales.
Por su parte, La Nave concentra la programación nocturna del festival y articula un espacio dedicado al club audiovisual y a las prácticas post-club. En este contexto de creación en directo, la experiencia se construye desde el ritmo, la corporalidad del sonido y la interacción entre música, visuales y público.
Destaca la colaboración entre µ-Ziq y ID:Mora (Reino Unido / República Checa), un encuentro entre dos trayectorias clave de la electrónica contemporánea que dialogan desde la experimentación rítmica y la manipulación audiovisual en tiempo real.
Junto a ellos, Catnapp (Argentina) presenta un directo que cruza energía club, performance vocal y presencia escénica, mientras que Nova Materia (Francia / Chile) despliega una propuesta híbrida donde electrónica, gesto y materia sonora se articulan desde una lógica performativa y física.
La artista británica NikNak presenta un nuevo live AV, una propuesta construida a partir del turntablism que sitúa la manipulación del sonido como acto performativo y expande el lenguaje del club hacia territorios de investigación sonora y audiovisual.
Por último, la programación del Jardín Botánico Atlántico propone una experiencia de escucha atenta en un entorno natural singular, con conciertos en directo el domingo 3 de mayo mediante un sistema de auriculares inalámbricos. Este formato permite una relación respetuosa con el espacio y ofrece al público la posibilidad de desplazarse libremente por el jardín mientras sigue los conciertos en tiempo real a través de los auriculares.
En este contexto, Julek Ploski (Polonia) presenta un directo que se mueve entre el exceso digital y la introspección, combinando lirismo melódico y paisajes sonoros post-internet en una propuesta de alta carga emocional.
Por su parte, la compositora y musicóloga gijonesa Sara Muñiz presenta Numen, un proyecto que explora el sonido del territorio a partir del piano, la viola y procesos de repetición y drone, construyendo un hábitat sonoro que dialoga con el entorno.
En línea con su compromiso con la investigación en nuevos formatos de creación digital y realidades expandidas, LEV Festival anunciará próximamente nuevas incorporaciones al programa. Se sumarán instalaciones audiovisuales, experiencias de realidades extendidas y nuevas activaciones en localizaciones urbanas de Gijón, entre ellas, por supuesto la programación diurna en el Muséu del Pueblu d’Asturies (MPA).