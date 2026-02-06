El festival L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual) celebra su 20ª edición en 2026 y anuncia el primer avance de directos audiovisuales que formarán parte de su programación en Gijón. A lo largo de estas dos décadas, el festival se ha consolidado como un espacio clave para la creación audiovisual, sonora y digital contemporánea, y presenta una programación basada en la experiencia en directo y la investigación artística. Con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias, el festival se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 y desplegará cuatro días de programación en diferentes sedes de la ciudad.

20 AÑOS DE L.E.V. FESTIVAL: Un punto para continuar

El festival L.E.V. cumple veinte años consolidado como proyecto cultural con un posicionamiento propio en el ámbito de la creación audiovisual y digital contemporánea. Un proyecto construido desde la experimentación audiovisual y la creación en directo. Esta continuidad ha ido acompañada de una comunidad que ha crecido junto al festival. Artistas, investigadores, instituciones y públicos que comparten una comprensión de lo digital como un territorio legítimo para la creación contemporánea.

A lo largo de estos años, L.E.V. ha establecido relaciones duraderas con comunidades creativas locales, nacionales e internacionales, acompañando proyectos que requieren tiempo, investigación y un contexto adecuado para desarrollarse. Desde sus inicios, el festival ha priorizado la experiencia en directo y la relación entre sonido e imagen, operando como un espacio de experimentación y presentación dentro del ecosistema creativo. Concebido como laboratorio cultural, LEV. funciona como un entorno de producción, exhibición y pensamiento que entiende el arte digital como una herramienta cultural capaz de interpretar el presente y formular preguntas sobre los futuros que estamos construyendo. Durante este recorrido, el festival ha acompañado prácticas que operan en entornos híbridos, desde la performance audiovisual y las narrativas algorítmicas hasta las realidades inmersivas y los sistemas generativos. La identidad del festival está marcada por las actuaciones audiovisuales en directo. En LEV., la creación digital se articula en tiempo real, en diálogo con la luz, la música, el espacio y la escucha compartida. Esta dimensión viva convierte cada edición en un lugar de encuentro entre disciplinas, generaciones y comunidades artísticas, donde sonido e imagen se construyen como una experiencia sensible y colectiva. Bajo la dirección curatorial de Cristina de Silva y Nacho de la Vega, y desde DATATRON como plataforma colectiva de producción, la 20ª edición se plantea como continuidad y proyección. Lejos de una lectura retrospectiva, el aniversario reconoce un trayecto articulado a partir de la confianza, la permanencia y un diálogo en permanente evolución entre sonido, imagen, performance, tecnología y público. En su 20ª edición, el festival LEV presenta una primera ola de programación marcada por estrenos internacionales y propuestas audiovisuales concebidas para el escenario. El Teatro de la Laboral acoge proyectos de alta integración audiovisual concebidos como performances escénicas, con trabajos centrados en la abstracción, la precisión técnica y la investigación sobre percepción, sincronía y estructura audiovisual. Por su parte, la programación de La Nave articula propuestas de live AV y performance sonora vinculadas a escenas post-club y experimentales, donde la dimensión audiovisual se despliega desde el pulso rítmico y la fisicidad del sonido. El entorno natural del Jardín Botánico Atlántico será el escenario de clausura del LEV y el contrapunto a los espacios escénicos industriales, con una propuesta centrada en la escucha e inmersión sonora.

Programación por espacios