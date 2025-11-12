Ayer jueves tuvo lugar en Madrid una de las experiencias de creación y amor a la curiosidad que IQOS y Stefano Seletti llevan proporcionando juntxs todo el año. Todo dentro de una plataforma global, la Curious X, desarrollada precisamente para eso: para ofrecer espacios multidisciplinares en los que el arte se funda con otros muchos aspectos de la vida cotidiana. De tu vida.

Y eso nos lleva a Milán. Allí, el pasado 25 de octubre, tuvo lugar una versión aún más espectacular de lo que ofrecieron ayer en Madrid. Solo por una noche invitaron a consumidores adultos de productos de nicotina, medios de comunicación y otros invitados a descubrir lo inesperado en «Sensorium Worlds», un evento exclusivo que tuvo lugar en el emblemático Hangar Pirelli Bicocca, culminando así un año de colaboración entre ambas marcas.

«La curiosidad es esa fuerza interior que nos impulsa a avanzar y a generar un cambio positivo. Es la fuerza implacable que nos insta a buscar mejores experiencias, encontrar diferentes perspectivas, inspirar a quienes nos rodean y, en definitiva, desafiar el statu quo», afirmó Stefano Volpetti, director de Consumo y presidente de Productos Libres de Humo de PMI.

Fue la curiosidad la que sentó las bases de la plataforma global de colaboradores de marca de IQOS, «Curious X», convirtiéndose en la fuerza motriz detrás de la creación de Sensorium Worlds: un espacio inmersivo donde el arte audaz se fusiona con un sonido extraordinario para inspirar poderosos momentos de conexión humana. Y fue esta mentalidad la que impulsó la colaboración creativa con Stefano Seletti, el icónico Director Creativo conocido por dar un giro inesperado a objetos cotidianos.

El viaje comenzó en la Semana del Diseño de Milán a principios de este año, con una instalación única e inmersiva que se convirtió en uno de los lugares más visitados del Fuori Salone. En junio, la colaboración evolucionó con el taller «Curious Minds», celebrado en el estudio de Seletti. Allí, 20 curadores multidisciplinarios de todo el mundo se reunieron para intercambiar ideas y dar forma ala identidad de Sensorium Worlds.

“Desde nuestro punto de vista, el proceso creativo ha estado repleto de ideas y entusiasmo. Fue un privilegio reunirnos e intercambiar ideas con un grupo tan amplio de artistas multidisciplinarios de todo el mundo”, afirmó Stefano Seletti, Director Creativo y Director General de SELETTI.

¿Y qué se escondía tras todo esto? El estreno internacional de la edición limitada IQOS ILUMA i x SELETTI, una pieza de diseño que encarna la esencia de la innovación y el arte. Al igual que la noche misma, su diseño ofrece capas de intriga y profundidad, invitándote a explorar sus intrincados detalles y apreciar la fusión de tecnología y creatividad.

“El enfoque disruptivo de SELETTI hacia el diseño y su constante búsqueda de la originalidad reflejan nuestra dedicación al progreso, al igual que IQOS, que más de 34 millones de consumidores adultos han elegido desde su lanzamiento en 2014”, añadió Stefano Volpetti.

Juntos imaginamos un futuro diferente.

*IQOS no está exento de riesgos y proporciona nicotina, que es adictiva.