Entre el 10 y el 25 de abril, la galería Al-Tiba9 (Carrer del Comerç, 11) de Barcelona acoge una de las exposiciones de arte contemporáneo más singulares y provocadoras de la temporada: “El Valor de la Mirada”. El artista novel Jean-C presenta una muestra donde los protagonistas no son óleos ni mármoles, sino representaciones de productos de gran consumo.

Esta exposición explora la naturaleza cambiante del valor. En lugar de ser una cualidad fija de los objetos, el valor se presenta aquí como una construcción social, de percepción y de contexto. A través de la exhibición de objetos cotidianos, como la identidad de un bote de kétchup, una cuchilla de afeitar o una bolsa de patatas fritas, la muestra plantea una pregunta fundamental: ¿qué es lo que realmente determina el valor de las cosas?

Más allá de su función básica, estos objetos condensan una amplia historia de sucesos, procesos y avances humanos que la sociedad da por sentado y subestima. El contexto como verdadera obra de arte.