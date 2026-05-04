Entre el 10 y el 25 de abril, la galería Al-Tiba9 (Carrer del Comerç, 11) de Barcelona acoge una de las exposiciones de arte contemporáneo más singulares y provocadoras de la temporada: “El Valor de la Mirada”. El artista novel Jean-C presenta una muestra donde los protagonistas no son óleos ni mármoles, sino representaciones de productos de gran consumo.
Esta exposición explora la naturaleza cambiante del valor. En lugar de ser una cualidad fija de los objetos, el valor se presenta aquí como una construcción social, de percepción y de contexto. A través de la exhibición de objetos cotidianos, como la identidad de un bote de kétchup, una cuchilla de afeitar o una bolsa de patatas fritas, la muestra plantea una pregunta fundamental: ¿qué es lo que realmente determina el valor de las cosas?
Más allá de su función básica, estos objetos condensan una amplia historia de sucesos, procesos y avances humanos que la sociedad da por sentado y subestima. El contexto como verdadera obra de arte.
El autor
Jean-C se define como un artista que ha dejado la ejecución en segundo plano. Defiende que en sus conceptos no hay trazos ni sombras; todo el trabajo artístico se materializa en la reflexión que se genera tras la mirada del espectador. Para él, la creatividad no está en el objeto físico, sino en el contexto, utilizando el espacio para revalorizar la realidad que conocemos y transformar nuestro punto de vista frente a ella. “Pongo lo que todos conocemos frente al espectador para que vuelva a fijarse en ello”, explica el artista. “Soy como un fotógrafo que entrega su cámara para obligar a su audiencia a que tomen la foto”
La exposición propone así un desplazamiento de significado: el objeto permanece inalterado, pero el asistente lo redefine por completo. La exposición incorpora una mecánica para los asistentes: no solo pueden observar estas piezas, sino que pueden pujar por ellas por un precio de salida correspondiente al objeto de gran consumo que representa. ¿Hasta cuánto está dispuesta la mirada a elevar ese valor?