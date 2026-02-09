CUPRA sigue avanzando más allá de la automoción con la presentación de Own the Wheel , una exposición que rinde homenaje a quienes eligen tomar el control de su camino para vivir la emoción del presente y rechazar una vida en piloto automático. Inspirada en el mensaje NO DRIVERS, NO CUPRA, Own the Wheel representa el primer proyecto de CUPRA en el mundo del arte, reforzando su compromiso con el talento y la creatividad. Tomando el volante como símbolo de tomar el control de la propia existencia, siete artistas europeos han creado obras únicas que invitan a reflexionar sobre la importancia de vivir de forma consciente e impulsar los sentimientos en un mundo cada vez más automatizado. La exposición se ha presentado en un evento exclusivo en el CUPRA City Garage deMadrid, donde podrá visitarse del 11 al 14 de febrero antes de empezar un recorrido por los City Garages de la marca en distintas ciudades del mundo.

“CUPRA nace del deseo de despertar emociones y de hacer de la experiencia humana una sensación única. Con Own the Wheel, volvemos a poner al conductor en el centro y destacamos su figura en un mundo cada vez más racional y automatizado, ”ha declarado Ignasi Prieto, Chief Brand Officer de CUPRA. “Partiendo de nuestra convicción de que aquello que nos mueve es nuestra capacidad de sentir, e stamuestra nos invita a reflexionar sobre la autoconsciencia y el hecho de vivir el presente de la mano de jóvenes artistas que representan la mirada de la nueva generación .” En un contexto marcado por el avance de la automatización, en el que la tecnología es capaz de tomar decisiones por las personas, CUPRA plantea una profunda reflexión cultural. Cada una de las obras de Own the Wheel ha sido diseñada y manufacturada por un artista europeo de referencia que representa la conciencia humana y las emocione sde decidir, avanzar y experimentar. Reivindicando el acto de conducir la propia existencia, las obras construyen un relato compartido entre arte, diseño y automoción con la visión y estilo únicos de cada autor. Entre los participantes destaca la reconocida artista española Sita Abellán y el ganador de un premio Emmy , Extraweg (Oliver Latta), además de otras figuras relevantes como SixDots , Waiting for Ideas, Billi Thanner, André Romão o Giulia Tavani (anGostura). Los creadores , procedentes de España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Portugal y Reino Unido, han producido una colección con entidad propia, capaz de conectar con el público desde un punto de vista más emocional, simbólico y contemporáneo. “Poder compartir espacio y trabajo con seis artistas de tanto talento ha sido sumamente gratificante. Junto a CUPRA, tenemos la convicción de que el arte debe inspirar, retar y apelar a las emociones. Con esta muestra buscamos inspirar a las personas a tomar el volante de su vida y vivir de forma consciente,” ha declarado Sita Abellán, artista expositora.

