PHotoESPAÑA y CUPRA City Garage Madrid presentan la segunda edición de Fronteras digitales de la imagen, una exposición de arte digital que reúne a nuevos creadores del panorama visual contemporáneo, como parte del compromiso de CUPRA con el impulso al talento creativo . Tras una primera edición que convirtió el Garage en un espacio de referencia para el arte digital en la capital , la iniciativa regresa con una nueva selección de proyectos que exploran las posibilidades de la imagen contemporánea a través de tecnologías inmersivas y animación. Del 17 de junio al 18 de julio de 2026, la sala inmersiva del Garage se transforma en un lugar donde la imagen digital cobra vida a través de proyecciones que combinan tecnología, luz y sonido. Esta muestra, parte de la programación oficial de PHotoESPAÑA 2026, ofrece a los artistas una plataforma única para presentar sus obras más recientes e invita al público a descubrir nuevas narrativas visuales .

Fronteras digitales de la imagen

CUPRA City Garage Madrid se convierte en un espacio vivo de intercambio cultural, donde artistas comparten sus obras más recientes con nuevos públicos y agentes del ámbito creativo. Esta plataforma acoge múltiples miradas, estilos y enfoques que contribuyen a transformar el paisaje visual contemporáneo. En esta segunda edición, la exposición reúne los proyectos reconocidos en la convocatoria abierta impulsada por PHotoESPAÑA y CUPRA City Garage Madrid, unainiciativa que impulsa el talento creativo y emergente en el ámbito del arte digital. La convocatoria concede tres premios y, de forma excepcional este año, incorpora un amención especial, dando lugar a las cuatro propuestas que integran la muestra: • Compost (Flowers for Suzanne Clair), de Lauren Moffatt , explora los procesos de transformación, descomposición y regeneración mediante flores digitales creadas con fotogrametría experimental y animación 3D. Inspirada en la ciencia ficción de J.G. Ballard, la pieza construye paisajes híbridos donde lo orgánico y lo tecnológico conviven en constante evolución. • Glaciotopographia, de Pepe Molina, transforma datos científicos del glaciar Khumbu en una experiencia audiovisual inmersiva. A través de proyecciones y sonidos glacioacústicos, la instalación invita a reflexionar sobre la fragilidad de los ecosistemas y el impacto de la crisis climática. • Píxeles, de Julián Angrita Bernal, investiga la relación entre lo físico y lo digital mediante la manipulación del píxel y el error como recurso creativo. Utilizando técnicas de fotogrametría, convierte espacios y objetos reales en entornos tridimensionales construidos a partir de datos, cuestionando nuestra percepciónde la realidad. • XYZ, de Marcos Micozzi y Hef Prentice, transforma el sonido en esculturas tridimensionales. A partir de interpretaciones musicales especializadas, las trayectorias sonoras se convierten en formas inspiradas en patrones orgánicos, proponiendo nuevas maneras de visualizar y experimentar el sonido.

CUPRA Mad Room, un referente del arte digital en la capital