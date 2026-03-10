CASA SEAT ha presentado hoy Constant Moderna, una exposición dedicada a la historia y evolución de la arquitectura del Palau de la Música Catalana, el primer proyecto en la nueva etapa de CASA SEAT, la nueva era. Hasta el 4 de abril, la primera planta del espacio albergará esta muestra, incluida en la programación de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026, con la que CASA SEAT refuerza su papel como agente dinamizador de la vida cultural barcelonesa y como punto de encuentro entre ciudad, diseño y pensamiento contemporáneo.
La exposición ha sido desarrollada en colaboración con la Fundació Orfeó Català -Palau de la Música Catalana a partir de dos exposiciones anteriores creadas por el Centre de Documentació de l’Orfeó Català (CEDOC). La exhibición reúne material de archivo, piezas originales y contenidos que desgranan la evolución arquitectónica del Palau: desde su concepción impulsada por el Orfeó Català y Lluís Domènech i Montaner, hasta las últimas restauraciones y ampliaciones que adaptan el edificio para el futuro.
Además, incluye obras de artistas emergentes de la ciudad que rinden homenaje a la única sala de conciertos del mundo que es Patrimonio de la Humanidad. La escultora Alicia Gimeno presenta piezas de hierro negro forjado que reinterpretan las columnas exteriores del Palau de la Música; Vivian Alarcon ha creado una pieza con vidrio de colores inspirada en las flores japonesas; de Xavi Ceerre es una escultura que simboliza la fachada externa del edificio modernista, y Ugo Boulard exhibe una creación que rinde homenaje a los edificios modernistas de Barcelona, inspiración recurrente en sus colecciones.
De esta manera, Constant Moderna explora el legado modernista de Barcelona en un año clave para la ciudad. Y lo hace con una mirada contemporánea que conecta memoria, innovación y diseño para entender como una obra de arte total nacida a principios del siglo XX continúa dialogando con el presente. El acto inaugural ha contado con la participación de Cristina Vall-Llosada, directora de CASA SEAT; Joan Oller, director del Palau de la Música Catalana, y los expertos que han comisariado la exposición: Lluís Domènech Girbau, bisnieto del célebre arquitecto; Marta Grassot Radresa, directora del Centre de Documentació de l’Orfeó Català; y la Dra. Mireia Freixa, catedrática emérita de Historia del Arte de la Universitat de Barcelona.
Visitas guiadas y encuentros con Oscar Tusquets y Ugo Boulard
La exposición estará acompañada por una serie de actividades paralelas que permitirán profundizar en los conceptos desarrollados en la misma. De esta manera, se ofrecerán distintas visitas guiadas por los comisarios en distintas fechas demarzo para que los asistentes puedan conocer más detalles sobre la historia del edificio.
El 20 de marzo, visitará el auditorio de CASA SEAT Oscar Tusquets, responsable de una de las remodelaciones y ampliaciones más destacadas del Palau de la Música Catalana. Durante este encuentro, el público podrá conocer más detalles sobre este proyecto, así como su visión sobre la restauración, la evolución de iconos arquitectónicos y la responsabilidad creativa. La sesión culminará con la proyección del documental Dios lo ve, una pieza que recorre su universo creativo y su manera de entender la arquitectura, el arte y el diseño.
Y con el fin de reivindicar la influencia del Modernismo en la actualidad, el 26 demarzo, CASA SEAT ofrecerá un encuentro con Ugo Boulard, un joven diseñado rbarcelonés que se inspira en las formas y movimientos artísticos clásicos para crear nuevas piezas. Durante la conversación, compartirá su proceso creativo y cómo transforma la influencia de la arquitectura y artesanía modernistas en piezas de diseño contemporáneas.