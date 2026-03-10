CASA SEAT ha presentado hoy Constant Moderna, una exposición dedicada a la historia y evolución de la arquitectura del Palau de la Música Catalana, el primer proyecto en la nueva etapa de CASA SEAT, la nueva era. Hasta el 4 de abril, la primera planta del espacio albergará esta muestra, incluida en la programación de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026, con la que CASA SEAT refuerza su papel como agente dinamizador de la vida cultural barcelonesa y como punto de encuentro entre ciudad, diseño y pensamiento contemporáneo.

La exposición ha sido desarrollada en colaboración con la Fundació Orfeó Català -Palau de la Música Catalana a partir de dos exposiciones anteriores creadas por el Centre de Documentació de l’Orfeó Català (CEDOC). La exhibición reúne material de archivo, piezas originales y contenidos que desgranan la evolución arquitectónica del Palau: desde su concepción impulsada por el Orfeó Català y Lluís Domènech i Montaner, hasta las últimas restauraciones y ampliaciones que adaptan el edificio para el futuro.

Además, incluye obras de artistas emergentes de la ciudad que rinden homenaje a la única sala de conciertos del mundo que es Patrimonio de la Humanidad. La escultora Alicia Gimeno presenta piezas de hierro negro forjado que reinterpretan las columnas exteriores del Palau de la Música; Vivian Alarcon ha creado una pieza con vidrio de colores inspirada en las flores japonesas; de Xavi Ceerre es una escultura que simboliza la fachada externa del edificio modernista, y Ugo Boulard exhibe una creación que rinde homenaje a los edificios modernistas de Barcelona, inspiración recurrente en sus colecciones.