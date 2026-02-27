CAN Art Fair Madrid alcanza su décima edición consolidada como un punto de encuentro para el arte contemporáneo y sus nuevos lenguajes. En esta ocasión, la feria cuenta con la colaboración de CUPRA City Garage Madrid, un aliadoestratégico con el que comparte la vocación de generar experiencias culturales innovadoras y accesibles. En el marco de los Programas Especiales, que tendrán lugar del 5 al 8 de marzo en Matadero Madrid, CUPRA City Garage Madrid presentará su propuesta de arte digital mediante una instalación de gran formato que transformará el espacio expositivo en una experiencia única, invitando al público a explorar nuevas formas de creación contemporánea.

La selección artística, compuesta por obras de Tiziana Alocci, Enagudo, Moratiel, Craves y Johwska, se podrá disfrutar también en el propio CUPRA City Garage Madrid del 5 al 8 de marzo, en su sala inmersiva, reforzando el papel del espacio como plataforma para la difusión del arte digital y la experimentación creativa. Como parte de esta colaboración, el 6 de marzo el Garage será además escenario de la celebración del décimo aniversario de CAN Art Fair en Madrid, un encuentro que reunirá a artistas, galeristas y profesionales del sector en uno de los momentos más destacados de la semana.