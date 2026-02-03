Universos de Luz. Percepción y espacio convierte la tecnología y la luz en protagonistas de una experiencia sensorial contemporánea del 5 al 8 de febrero en Bombas Gens Centre d’Arts Digitals.

La luz como materia, el espacio como experiencia y el cuerpo como medida de lo que percibimos. Universos de Luz. Percepción y espacio es una exposición inmersiva que propone una nueva forma de habitar la luz desde la emoción, la tecnología y el diseño contemporáneo. Del 5 al 8 de febrero de 2026, Bombas Gens Centre d’Arts Digitals acoge la propuesta más ambiciosa de Radiante Light Art Studio hasta la fecha.

Un diálogo entre luz, espacio y percepción que trasciende la contemplación: aquí la luz se convierte en materia, el espacio en paisaje sensorial y el visitante en protagonista. La muestra reúne una cuidada selección de instalaciones que el estudio ha presentado en contextos culturales y festivales internacionales, junto a tres obras inéditas creadas específicamente para esta exposición. Un conjunto que Radiante deseaba poder compartir “en casa”, con el público nacional, dando forma a un recorrido sensorial donde arte, arquitectura y percepción se funden.