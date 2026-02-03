Universos de Luz. Percepción y espacio convierte la tecnología y la luz en protagonistas de una experiencia sensorial contemporánea del 5 al 8 de febrero en Bombas Gens Centre d’Arts Digitals.
La luz como materia, el espacio como experiencia y el cuerpo como medida de lo que percibimos. Universos de Luz. Percepción y espacio es una exposición inmersiva que propone una nueva forma de habitar la luz desde la emoción, la tecnología y el diseño contemporáneo. Del 5 al 8 de febrero de 2026, Bombas Gens Centre d’Arts Digitals acoge la propuesta más ambiciosa de Radiante Light Art Studio hasta la fecha.
Un diálogo entre luz, espacio y percepción que trasciende la contemplación: aquí la luz se convierte en materia, el espacio en paisaje sensorial y el visitante en protagonista. La muestra reúne una cuidada selección de instalaciones que el estudio ha presentado en contextos culturales y festivales internacionales, junto a tres obras inéditas creadas específicamente para esta exposición. Un conjunto que Radiante deseaba poder compartir “en casa”, con el público nacional, dando forma a un recorrido sensorial donde arte, arquitectura y percepción se funden.
El corazón de la exposición es Umbral (Verge), reconocida en 2025 como la mejor instalación lumínica inmersiva del mundo, que se presenta ahora en una versión expandida bajo el título No Kepler. La pieza incorpora una composición sonora original del artista Iván Llopis, interpretada en sesiones especiales en directo, reforzando la dimensión performativa y casi ritual de la obra. Un espacio donde la luz deja de iluminar para convertirse en atmósfera, pulso y presencia.
Junto a ella, Cartography of the Ray y Worlds of Light despliegan universos geométricos y paisajes lumínicos interactivos que dialogan con el cuerpo y el movimiento del visitante. Reflejos, trayectorias y volúmenes de luz transforman la arquitectura y convierten el recorrido en una experiencia íntima y expansiva a la vez. Aquí, la luz se explora como lenguaje estético, como herramienta de diseño y como vehículo de emoción.
En un momento en el que las experiencias inmersivas y el arte digital marcan la agenda cultural internacional, Universos de Luz se sitúa como una de las propuestas más ambiciosas del panorama del arte lumínico en España. Una exposición pensada tanto para el público general como para profesionales del arte, el diseño y la creación digital de todo el país, que consolida a Bombas Gens Centre d’Arts Digitals como uno de los espacios clave del arte digital contemporáneo a nivel nacional.