Las luces de neón. El vaporwave. Las Chaquetas oversize. Los cortavientos de colores chillones. Los calcetines altos. Los mullets. Los VHS. Los Goonies. Karate Kid. Regreso al futuro. Prince. Madonna. Whitney Houston. La década de los 80 es una década prodigiosa. Una década mágica que nunca viviste pero de la que bebe tu vibe. Una década de esperanza y de promesas. Una década en la que la gente se pasaba las horas en las recreativas jugando a videojuegos pixel art tipo Pac-Man o compitiendo sin parar a títulos míticos como Street Fighter. Algo que podrás revivir entre el 20 y el 28 de febrero en Gran Via 2 en Hospitalet.

Arcade Retro: un evento para decir que sí que has vivido los 80

No, tú no estuviste ahí. No experimentaste aquella década de los ochenta en tus propias carnes. Pero la has sentido como tuya gracias al cine, las series de televisión y la música. Y LA AMAS. Y este febrero, en la planta baja del centro comercial Gran Vía 2, tienes la oportunidad perfecta de teletransportarte a aquella época para poder decir, ahora sí, que sí que estuviste ahí, que sí que te empapaste de los 80 a través de uno de sus mayores logros: las máquinas arcade de toda la vida con Pac-Man y OutRun como atractivos principales. Ah, y son gratis. Puedes probar una y otra vez hasta que saques ese récord.

Pero la cosa no se queda ahí. El Arcade Retro pretende ser un puente entre aquel pasado tan añorado y este presente tan necesitado de diversión y alegría y por eso también te dará la oportunidad de jugar a máquinas inspiradas en varios de los universos más icónicos de la década de los ochenta rollo Regreso al Futuro, Tortugas Ninja o Marvel. Y, para que te termines de volver loco de ilusión, el evento también contará con una máquina recreativa basada en Stranger Things, ese mundo conceptual tan loco y tan nostálgico de los 80. Y no, tampoco tendrás que pagar nada por ninguna de estas otras. Es un viaje gratuito.

Mucho más que recreativas

Las máquinas recreativas fueron muy de los ochenta. Un símbolo imborrable de aquellos días. Pero los ochenta fueron mucho más que aquellos espacios de socialización. Y quienes han organizado el Arcade Retro quieren que lo descubras con tus propios ojos. De ahí que durante el evento, al que podrás asistir cualquiera de esos días entre las 9:30 y las 21:00, también podrás inmortalizarte junto con tus colegas en un photocall ochentero con neones, luces, cubos de Rubik gigantes y comecocos a gran escala. Para pasarlo bien. Para hacer el tonto. Para volver a jugar. Esta vez en ese mood de inocencia tan de los 80.